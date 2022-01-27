كوريا الجنوبية تفوز على لبنان وتقترب من التأهل إلى مونديال قطر

كوريا الجنوبية تفوز على لبنان وتقترب من التأهل إلى مونديال قطر

لبنان – حقق منتخب كوريا الجنوبية فوزا ثمينا على مضيفه اللبناني 1-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن الجولة السابعة للمجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر.

ويدين المنتخب الكوري الجنوبي بالفضل في الفوز لنجمه تشو كيو سيونغ الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب صيدا.

وبهذا الفوز خارج الديار، اقتربت كوريا الجنوبية من التأهل إلى كأس العالم “قطر 2022” بعد أن رفعت رصيدها إلى 17 نقطة وانتزعت الصدارة من إيران (16 نقطة) والتي تلتقي في وقت لاحق اليوم مع العراق.

في المقابل، توقف رصيد المنتخب اللبناني عند 5 نقاط في المركز الرابع على جدول ترتيب المجموعة الأولى.

ويتأهل متصدر ووصيف كل من المجموعتين مباشرة إلى كأس العالم “قطر 2022″، فيما يخوض الفائز بين ثالثي المجموعتين مواجهة الملحق الفاصلة في يونيو المقبل.

المصدر: RT