ليبيا – شدد وزير خارجية مالطا “إيفاريست بارتولو” على وجوب إعادة ضبط خطة جديدة بشأن ليبيا بهدف كسر الجمود السياسي الحالي.

ووفقًا لمتابعات صحيفة المرصد جاء موقف “بارتولو” خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل، وفيها أشار إلى أن هذا الجمود يتمثل في عدم وجود دستور في البلاد وبعد تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كان من المقرر أن تتم في الـ24 من ديسمبر الماضي.

وأشار “بارتولو” إلى أن معالجة الأزمة الليبية يقع على عاتق الليبيين أنفسهم فالإبقاء على النهج الحالي سيؤدي بشكل أساسي إلى النتائج ذاتها، مشددًا على وجوب الأخذ بعين الاعتبار الأمن الداخلي بوصفه أولوية قصوى عند معالجة الصراع الدائر في ليبيا.

وتابع “بارتولو” بالقول: إن عدم وجود أمن داخلي في ليبيا عامل مؤثر سلبًا على استقرار البلاد على المدى الطويل. مؤكدًا ضرورة مشاركة الاتحاد الأوروبي في معالجة الأزمة الليبية وإعادة الأمن والاستقرار للبلاد؛ لأن هذا سينعكس على أمن القارة السمراء بالمجمل.