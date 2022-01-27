الولايات المتحدة – عقد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا اجتماعا افتراضيا، امس لبحث ملفات أمنية واستراتيجية تهم البلدين.

وجاء الاجتماع ضمن إطار المجموعة الاستشارية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل (SCG)، وفق ما نقله البيت الأبيض في بيان.

وانضم إلى الاجتماع ممثلون رفيعو المستوى من وكالات السياسة الخارجية والدفاع والاستخبارات الخاصة، حيث ناقش الجانبان التدريبات العسكرية القادمة.

كما ناقش المسؤولون التطورات الإقليمية المهمة منذ اجتماع المجموعة الأخير في ديسمبر، بما في ذلك التقدم في البرنامج النووي الإيراني.

واتفق المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون على أنهم سيبقون على تنسيق وثيق بشأن النطاق الكامل للقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأن يظلوا متحدين ضد جميع التهديدات لأمنهم القومي.

المصدر: RT