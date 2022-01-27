منظمة التجارة العالمية تصدر قرارا لصالح الصين في نزاع رسوم مع الولايات المتحدة

منظمة التجارة العالمية تصدر قرارا لصالح الصين في نزاع رسوم مع الولايات المتحدة

الصين – سمحت منظمة التجارة العالمية للصين بفرض رسوم على واردات أمريكية قدرها 654 مليون دولار سنويا، في قرار يأتي على خلفية نزاع طويل الأمد بين البلدين بشأن مكافحة إغراق الأسواق.

وقالت المنظمة، في بيان أصدرته امس الأربعاء: “في ضوء نقاشات الطرفين والأدلة التي وردت في إطار هذه الإجراءات، قررنا بأن المستوى المناسب… يبلغ 645.12 مليون دولار سنويا”.

وأضافت المنظمة أن “الصين يمكنها أن تطلب من هيئة تسوية الخلافات السماح بوقف التنازلات أو أي التزامات أخرى على مستوى لا يتجاوز 645.121 مليون دولار سنويا”.

ويعود الخلاف حول الرسوم الخاصة بإجراءات الدعم إلى العام 2012، عندما قدمت الصين طلبا لإجراء مشاورات مع الولايات المتحدة.

وكانت بكين تتحدى الإجراءات الأمريكية المتعلقة بفرض الرسوم التعويضية على مجموعة من السلع الصينية.

المصدر: “فرانس برس”