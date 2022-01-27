غزة – حصلت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، على مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك” المضاد لفيروس كورونا تبرعت بها الإمارات ووصلت عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقال ممثل وزارة الصحة محمود حماد خلال مؤتمر صحافي عقد في معبر رفح إن قافلة المساعدات الطبية الإماراتية وفرها القيادي المفصول من حركة “فتح” محمد دحلان رئيس تيار الإصلاح الديمقراطي، مؤكدا أن “تلاميذ المدارس سيكونوا على رأس الفئات المستفيدة من اللقاحات”.

وأوضح مسؤول الصحة في تيار دحلان، جواد الطيبي أن “اللقاحات هي جزء من عدة قوافل طبية تحتوي على مزيد من اللقاحات والمعدات والأجهزة الطبية التي ستتبرع فيها الإمارات للقطاع” وستصل لاحقا، مؤكدا أن قطاع غزة “يعاني كثيرا بسبب ضعف الإمكانيات الطبية وقلة الأجهزة في مواجهة وباء كورونا”.

ونقلت شحنة اللقاحات التي وضعت في صناديق كرتونية عبر الشاحنات وتم تفريغها في مخازن الوزارة.

المصدر: “تايمز أوف إسرائيل”