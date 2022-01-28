أستراليا – أحرز الكرواتي إيفان دوديغ والفرنسية كريستينا ملادينوفيتش لقب الزوجي المختلط في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، الجمعة.

وجاء ذلك بعد فوزهما على الأستراليين جيمي فورليس وجايسون كوبلر 6-3 و6-4 في المباراة النهائية.

وأضافت ملادينوفيتش البالغة 28 عاما والتي خرجت من الدور الأول لمنافسات الفردي على يد السويسرية بيليندا بينتشيتش، والدور الثاني لمنافسات الزوجي مع مواطنتها كارولين غارسيا، اللقب الثامن الكبير إلى سجلها.

ونالت ملادينوفيتش لقب الزوجي في رولان غاروس أعوام 2016 مع مواطنتها غارسيا و2019 و2020 مع المجرية تيميا بابوش، وأستراليا المفتوحة عامي 2018 و2020 مع بابوش، والزوجي المختلط في ويمبلدون عام 2013 وأستراليا عامي 2014 مع الكندي دانيال نيستور.

في المقابل، نال دوديغ اللقب الرابع في منافسات الزوجي المختلط بالغراند سلام بعد رولان غاروس عامي 2018 و2019 وويمبلدون عام 2019 مع التايوانية لاتيشا تشان.

وفاز دوديغ بلقبين أيضا في الزوجي في رولان غاروس عام 2015 مع البرازيلي مارسيلو ميلو وأستراليا العام الماضي مع الصربي فيليب بولايشيك.

المصدر: “أ ف ب”