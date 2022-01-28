نيويورك – دعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي الخميس، إلى إجلاء الأطفال المحاصرين داخل سجن غويران في الحسكة بشمال شرق سوريا.

وقال غريفيث خلال جلسة دورية للمجلس مخصصة للجانب الإنساني من الملف السوري “نحن قلقون بشدة بشأن مئات الأطفال الذين علقوا في حصار مرعب” في هذا السجن.

وأضاف “من الأهمية بمكان أن يتم إجلاء جميع الأطفال ووضعهم في أمان ودعمهم”.

وتابع غريفيث “حتى لو غادروا السجن، فإن مستقبلهم غير مؤكد”، معتبرا أن هؤلاء الأطفال “ليسوا في مأمن من الخطر”.

وأشار إلى حاجتهم إلى إعادة الاندماج في مجتمعاتهم، وإعادة بناء حياتهم.

وواصلت القوات الكردية في شمال شرق سوريا الخميس ملاحقة عشرات “الجهاديين” المتحصنين داخل السجن غداة استعادتها السيطرة عليه من مجموعة تابعة لتنظيم “داعش” هاجمته قبل نحو أسبوع.

وأدت عملية اقتحام السجن الواقع في مدينة الحسكة والاشتباكات التي تلته إلى سقوط أكثر من 200 قتيل.

المصدر: أ ف ب