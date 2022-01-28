ليبيا – قال عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة محمد الرعيض إن تغيير الحكومة سيفتح الباب أمام تأزيم أكثر للمشهد في ليبيا، مشددًا على أن أي تنافس جديد على منصب رئيس الوزراء خلال هذه الفترة، سيكون مصدر قلق ومشاكل إضافية في البلاد.

الرعيض وفي معرض حديثه لموقع “عربي 21” القطري عن المبادرة التي أطلقها 62 نائبًا لدعم استمرار الحكومة، على أن هناك استقرارًا نسبيا في البلاد، ولا يجب التضحية به بإقالة الحكومة.

وأضاف: “المصارف مفتوحة، والمطارات تعمل، والنفط يجري تصديره بشكل طبيعي، والسفارات أيضا تعيد فتح أبوابها تباعًا في ليبيا”، متسائلًا: لماذا تغيير الحكومة إذن؟ وهل التغيير من أجل التغيير، أم من أجل تعميق الانقسام وفتح الباب أمام الفتنة؟

واستطرد الرعيض: “لا توجد حكومة بدون أخطاء، والأوضاع في البلاد صعبة بالتأكيد، لكن استمرار الحكومة أقل كلفة؛ لأن تشكيل حكومة جديدة سيهدر الكثير من الوقت، ولن تصل بنا إلى انتخابات، لذلك نريد من حكومة الدبيبة الاستمرار خلال الأشهر القادمة حتى نصل إلى الاستحقاق الانتخابي”.