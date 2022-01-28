السعودية تفوز على عمان وتمضي بثبات نحو التأهل إلى كأس العالم “قطر 2022”

السعودية تفوز على عمان وتمضي بثبات نحو التأهل إلى كأس العالم “قطر 2022”

السعودية – واصل المنتخب السعودي عروضه القوية وتغلب على ضيفه العماني بهدف دون مقابل امس الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويدين المنتخب السعودي بالفضل في الفوز لنجمه فراس البريكان الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ48 من عمراللقاء.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب السعودي رصيده في صدارة المجموعة الثانية إلى 19 نقطة ليقترب كثيرا من حجز بطاقة العبور نحو نهائيات مونديال قطر.

وحقق المنتخب السعودي 6 انتصارات وتعادل وحيد خلال الجولات السبع حتى الآن ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

ويتأهل متصدر ووصيف كل من المجموعتين مباشرة إلى كأس العالم “قطر 2022″، فيما يخوض الفائز بين ثالثي المجموعتين مواجهة الملحق الفاصلة مع خامس تصفيات أمريكا الجنوبية في يونيو المقبل.

المصدر: RT