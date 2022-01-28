الصين – ذكر التلفزيون الوطني الصيني أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيحضران مع أكثر من 20 شخصية افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية “سي سي تي في” إن هذه الشخصيات ستحضر حفل الافتتاح في الرابع من فبراير بالإضافة إلى مأدبة ترحيب ومحادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وسيحضر أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير موناكو ألبير الثاني والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، بالإضافة إلى الرئيسين البولندي أندريه دودا والصربي ألكسندر فوتشيتش.

ويأتي ذلك في ظل “مقاطعة دبلوماسية” للأولمبياد من قبل الولايات المتحدة وبعض حلفائها الغربيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الصين كما تقول، لا سيما بحق أقلية الأويغور المسلمة.

المصدر: “أ ف ب”