ليبيا – أكد وزير النفط والغاز المكلف علي العابد دعم حكومة الوحدة لأعمال المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها واستقرارها لكونها رافدًا لمشروعات التنمية في البلاد، مشيدًا بشفافية وكفاءة العاملين في قطاع النفط وجهودهم في تحقيق معدلات إنتاج في الوقت الحالي لم يسبق الوصول لها منذ عام 2013.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع العابد ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ورؤساء لجان إدارة الشركات التابعة للمؤسسة “مليتة، أكاكوس، سرت، الخليج العربي، التموين”.
وشدد العابد على ضرورة الحفاظ على قطاع النفط وإبعاده عن أي صراعات وتجاذبات سياسية، لما يمثله من أهمية لكونه الشريان الحيوي لدعم اقتصاد البلاد.
كما دعا إلى تكاتف الجهود بين الجهات التنفيذية والتشريعية وجميع قطاعات الدولة في ليبيا، لدعم استقرار قطاع النفط، منوهًا إلى أهمية تحمل المسؤوليات وعدم إحداث أي إرباك في قطاع النفط الذي عانى عدة إغلاقات وهجمات إرهابية طالت موقع المؤسسة الرئيسي بطرابلس إضافة لمواقع أخرى.
من جهتهم، قدم رئيس المؤسسة وأعضاء مجلس إدارتها، شرحًا واضحًا عن المعوقات التي تقف عائقًا أمام الحفاظ على معدلات الإنتاج واستدامته، وأبرزها شح الميزانيات، مؤكدين أن تطلعات إدارة المؤسسة كبيرة جدا ومستهدفات الإنتاج موجودة، وبالإمكان الوصول إليها إذا توفرت الميزانيات المطلوبة.
كما استعرض رؤساء لجان إدارة شركات المؤسسة عددًا من العراقيل التي تحول دون تحقيق مستهدفاتها، ومن بينها عجز الشركات عن القيام بأعمال الصيانة ومشاريع الحفر بسبب الميزانيات المتعثرة، فقد كادت شركة “مليتة” أن تتوقف عن الإنتاج جراء ذلك لولا دعم الشريك الأجنبي.
من جانبه، قال صنع الله: إن إدارة المؤسسة أوضحت خلال اجتماعاتها الفنية والعمومية خطة عمل شركاتها التي تضمن استدامة الاحتياطيات وزيادتها، والعمل على حل مشكلة توفير الغاز.
وعرج صنع الله على مشاريع قطاع النفط المستقبلية المجدية اقتصاديًا، وأبرزها مشروع تطوير مصفاة الزاوية، ومشروع وحدة إستخلاص البنزين المقدم من شركة رأس لانوف.
وفي الختام وعد العابد بتسخير كل الدعم لفك المختنقات وحل كل المشكلات التي تحول دون تحقيق قطاع النفط لمستهدفاته بالتنسيق مع المؤسسة.
هذا وحضر الاجتماع كل من مستشاري وزير النفط والغاز المكلف جمال هويدي والسائح أبو دربالة، ومدير مكتب شؤون الوزارة منصور عقل، بحضور عضوي مجلس إدارة المؤسسة أبو القاسم شنقير، والعماري محمد.
تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.