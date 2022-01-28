ليبيا – أكد وزير النفط والغاز المكلف علي العابد دعم حكومة الوحدة لأعمال المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها واستقرارها لكونها رافدًا لمشروعات التنمية في البلاد، مشيدًا بشفافية وكفاءة العاملين في قطاع النفط وجهودهم في تحقيق معدلات إنتاج في الوقت الحالي لم يسبق الوصول لها منذ عام 2013.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع العابد ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ورؤساء لجان إدارة الشركات التابعة للمؤسسة “مليتة، أكاكوس، سرت، الخليج العربي، التموين”.

وشدد العابد على ضرورة الحفاظ على قطاع النفط وإبعاده عن أي صراعات وتجاذبات سياسية، لما يمثله من أهمية لكونه الشريان الحيوي لدعم اقتصاد البلاد.

كما دعا إلى تكاتف الجهود بين الجهات التنفيذية والتشريعية وجميع قطاعات الدولة في ليبيا، لدعم استقرار قطاع النفط، منوهًا إلى أهمية تحمل المسؤوليات وعدم إحداث أي إرباك في قطاع النفط الذي عانى عدة إغلاقات وهجمات إرهابية طالت موقع المؤسسة الرئيسي بطرابلس إضافة لمواقع أخرى.

من جهتهم، قدم رئيس المؤسسة وأعضاء مجلس إدارتها، شرحًا واضحًا عن المعوقات التي تقف عائقًا أمام الحفاظ على معدلات الإنتاج واستدامته، وأبرزها شح الميزانيات، مؤكدين أن تطلعات إدارة المؤسسة كبيرة جدا ومستهدفات الإنتاج موجودة، وبالإمكان الوصول إليها إذا توفرت الميزانيات المطلوبة.

كما استعرض رؤساء لجان إدارة شركات المؤسسة عددًا من العراقيل التي تحول دون تحقيق مستهدفاتها، ومن بينها عجز الشركات عن القيام بأعمال الصيانة ومشاريع الحفر بسبب الميزانيات المتعثرة، فقد كادت شركة “مليتة” أن تتوقف عن الإنتاج جراء ذلك لولا دعم الشريك الأجنبي.

من جانبه، قال صنع الله: إن إدارة المؤسسة أوضحت خلال اجتماعاتها الفنية والعمومية خطة عمل شركاتها التي تضمن استدامة الاحتياطيات وزيادتها، والعمل على حل مشكلة توفير الغاز.

وعرج صنع الله على مشاريع قطاع النفط المستقبلية المجدية اقتصاديًا، وأبرزها مشروع تطوير مصفاة الزاوية، ومشروع وحدة إستخلاص البنزين المقدم من شركة رأس لانوف.

وفي الختام وعد العابد بتسخير كل الدعم لفك المختنقات وحل كل المشكلات التي تحول دون تحقيق قطاع النفط لمستهدفاته بالتنسيق مع المؤسسة.

هذا وحضر الاجتماع كل من مستشاري وزير النفط والغاز المكلف جمال هويدي والسائح أبو دربالة، ومدير مكتب شؤون الوزارة منصور عقل، بحضور عضوي مجلس إدارة المؤسسة أبو القاسم شنقير، والعماري محمد.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.