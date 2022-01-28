العراق.. تفكيك عصابة تتاجر بالآثار في بغداد

العراق.. تفكيك عصابة تتاجر بالآثار في بغداد

العراق – ألقت قوات الشرطة الاتحادية العراقية القبض على اثنين من تجار الآثار وسط العاصمة بغداد.

وقالت وزارة الداخلية إن “عملية القبض على المتهمين جاءت وفق متابعة أمنية دقيقة بالتنسيق مع مفارز استخبارات اللواء 15 التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية مع مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة قسم الآثار”.

وأضاف: “تمكنت مفارز اللواء 15 عمليات الفرقة الأولى شرطة اتحادية خلال العملية من القبض على اثنين من المتهمين بالجرم المشهود بعد أن عثر بحوزتهما على 3 قطع أثرية نفيسة”.

وتابع: “تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية اللازمة بحقهما”.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية في ديسمبر الماضي القبض على 4 من مهربي الآثار في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن “قوة مشتركة من الفوج الأول للواء المشاة 28 لفرقة المشاة السابعة، ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في الأنبار، ألقت القبض على 4 متهمين وفق المادة 41 من قانون العقوبات، وعثرت بحوزتهم على قطع أثرية”.

المصدر: “السومرية نيوز”