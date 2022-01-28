ليبيا – قال مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إن عدم حصول الموظفين في وزارة الصحة وغيرها من المجالات على مرتباتهم هو ظلم ويجب أن يرفع عنهم خاصة في الوقت الذي يصرف للمفسدين في الارض من يسمون أنفسهم مجلس النواب بحسب قوله.

الغرياني أضاف خلال مداخلة عبر برنامج “الإسلام و الحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: “مرتبات 20 ألف ومزايا وسفريات وهم لا يصلحون بل يفسدون والطبقة العاملة مضطهدة ومسحوقة لا تجد ضروريات حياتها وما زلت مرتباتهم 700 دينار، كيف يستقيم هذا؟ لا يمكن أن تقوم لنا دولة والظلم قائم، يشغلون الحكومة بدل ما تلتفت للمسائل وتطبق المرتبات الجديدة بحيث تتقارب فيه الفئات ويحصل تخفيض في النفقات يشغلون أنفسهم في سباق حول من يتولى الكرسي ويبقى فيه”.

وتابع: “البرلمان هذا شغله، وهم من المفسدين في الأرض، ويشغلوننا في ترهات فارغة. دستور قائم أعرضوا عنه وطعنوا فيه لأن مقاسه لا يتفق مع مقاسهم ويريدون تشكيل لجنة لصياغة دستور يكون على مقاسهم، مقاس حفتر وعقيلة وهذا لتلهية الشعب لن يشكلوا ولن يخرج دستور جديد، بل هذا لشغل الناس وإلهائهم ومجلس الدولة متماهٍ معهم، وعندما يجد فرصة يترك ليبيا ومصلحة البلد ويلهث وراء البرلمان وبعدها البرلمان يبعد ويقصي مجلس الدولة، وهذا نوع من احتقار وإذلال مجلس الدولة”.

واتهم البرلمان باستنزاف الأموال والتخطيط والتدبير مع المخابرات الأجنبية وعقد الاجتماعات في مصر بهدف تشكيل لجنة للدستور وشروط لحكومة جديدة، حاثًا الجميع للخروج وإسقاط هذه المجالس التي تمتص خيرات ليبيا، وفقًا لتعبيره.

الغريان استطر حديثه: “لا بد لمن يتقدم لعمل أن يكون مؤهلًا له، بحيث أن أداءه تكون منفعته صحيحة وليس فسادًا، كل من يتولى وزارة أو مؤسسة يأتي بجيش جرار من قبيلته ومن بني عمومته ومنهم من لا يعرف شيئًا ويوضع في مناصب لا يفهم بها، هذ حرام وهو آثم، ويمكنهم من الغلول وأكل المال العام بالباطل، عندما يتكلم الناس أن من يتولى خطة أو مجلس أو منصب لا بد أن يكون مؤهلًا لذلك”.