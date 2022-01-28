ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بعدد من أعضاء تحالف القوى الوطنية بهدف تدارس آخر مستجدات الأوضاع السياسية.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للمنفي طالعته صحيفة المرصد، أكد أن اللقاء شهد تقديم أعضاء التحالف مبادرة لرسم خارطة طريق سياسية تساهم في استقرار ليبيا والوصول بها إلى بر الأمان.

من جانبه شدد المنفي على استمرار العمل على توحيد كل الجهود التي تهدف إلى الاستقرار السياسي، مؤكدًا أهمية مشروع المصالحة الوطنية الشاملة لكونه يمثل طوق نجاة ليبيا، إذ لا خيار أمام الليبيين إلا السلام وهذا المشروع وطريق الاستقرار والازدهار والتنمية.