ليبيا – قال الناطق الرسمي باسم المجلس البلدي سبها‎ أسامة الوافي إنه كان هناك اعطال داخل دوائر الكهرباء ما أدى إلى ازدياد عدد ساعات طرح الأحمال.

الوافي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أضاف أن ساعات طرح الأحمال وصلت إلى 8 ساعات يوميا مقسمة على فترتين.

وأشار إلى أن شركة الكهرباء أعلنت انتهاء أعمال الصيانة أمس الأربعاء، ومن المفترض أن تقلص ساعات طرح الأحمال إلى 4 ساعات.

ووصف الوضع المعيشي والخدمي في المدينة بـ”السيء جدا”،لافتًا في الوقت ذاته إلى وجود تحسن في الوقود بعد تزويد 3 محطات ، ولكن السوق السوداء لا تزال تعمل، على حد قوله.

وأكد أن الغاز متوفر في المستودعات، ولكن لم يتم الاتفاق إلى الآن على طريقة توزيعه.

الوافي رأى أن هناك ظلم كبير لبلديات المنطقة الجنوبية بخصوص الميزانيات،ما يجعلها في احتقان،منوهًا إلى أن البلدية استلمت 8 ملايين ميزانية تنمية، وهذا يعتبر مبلغا بسيطا جدا أمام احتياجات المدينة.