بضوء أخضر من تشافي.. الزلزولي يعود إلى فريق برشلونة الرديف

بضوء أخضر من تشافي.. الزلزولي يعود إلى فريق برشلونة الرديف

إسبانيا – ذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن المغربي عبد الصمد الزلزولي عاد لصفوف فريق برشلونة الرديف بعد أن لعب 12 مباراة مع الفريق الأول للنادي الكتالوني.

وحسب الصحيفة الإسبانية فقد أعطى تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الأول لبرشلونة الضوء الأخضر للاستغناء عن الزلزولي لصالح فريق برشلونة الرديف الذي يستعد لمواجهة فريق ريال مدريد الرديف في مباراة كلاسيكو الشباب.

يذكر أن الزلزولي صعد إلى فريق برشلونة الأول وشارك للمرة الأولى أمام ديبورتيفو ألافيس في الـ30 من أكتوبر الماضي ضمن الجولة الـ12 من “الليغا”.

وخلال 3 أشهر تقريبا لعب الزلزولي 12 مباراة بقميص برشلونة الأول في مختلف المسابقات، منها 10 مباريات في الدوري وسجل هدفا واحدا.

ورفض الزلزولي دعوة البوسني وحيد خليلوزيتش مدرب المنتخب المغربي للانضمام لصفوف “أسود الأطلس” خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تستضيفها الكاميرون لغاية السادس من فبراير المقبل.

المصدر: sport.es