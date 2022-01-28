الولايات المتحدة – خسر مؤسس شركة “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية إيلون ماسك نحو 24.5 مليار دولار من إجمالي ثروته في يوم واحد، وذلك في ظل تراجع سهم شركة “تسلا” بأكثر من 11% يوم أمس.

ووفقا لبيانات مجلة “فوربس” فقد تراجعت قيمة ثروة إيلون ماسك بأكثر من 10% (حوالي 24.5 مليار دولار) مع تراجع سهم شركة “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية.

وأشارت البيانات إلى أن سهم “تسلا” انخفض بنسبة 11.55% إلى 829.1 دولار أمس الخميس.

وجاء التراجع بعدما قال ماسك، أمس الخميس، إن شركة “تسلا” لن تقدم طرازات سيارات جديدة هذا العام بسبب نقص الرقائق.

وأضاف، أن إطلاق الشاحنة المستقبلية Cybertruck Pickup وSemi truck وRoadster الرياضية سيتم تأجيلها إلى عام 2023.

وأشار الملياردير إلى أن الشركة لا تعمل حاليا على السيارة الكهربائية، التي تبلغ تكلفتها 25 ألف دولار، والتي تم الإعلان عنها في العام 2020.

المصدر: “فوربس”