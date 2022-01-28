ليبيا – وصف عضو المجلس البلدي طرابلس المركز محمد الضبع الوضع الوبائي داخل البلدية بالمستقر إلى حد ما، معلنًا انطلاق حملة إرشادية للبروتوكول الصحي داخل المدارس.

الضبع وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” الخميس، أكد أن فرق الرصد تشارك في الحملة، وإذا كان هناك حالة اشتباه في مكان ما، تؤخذ أخذ عينات عشوائية.

ونوه إلى أن الدراسة مستمرة بالمؤسسات التعليمية العامة والخاصة ولم تعلق.

وأضاف: “أغلقنا مدرسة بالمدينة القديمة ليومين للتعقيم، بعد اكشاف حالة مصابة بالفيروس”.

الضبع أشار إلى تصريح لمدير مركز مكافحة الأمراض، الذي أكد بأن الوضع الوبائي ما زال تحت السيطرة.