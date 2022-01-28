بينيت يكشف عن تعرضه للتهديد من نتنياهو

بينيت يكشف عن تعرضه للتهديد من نتنياهو

إسرائيل – كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أنه “تعرض للتهديد” في مايو الماضي من قبل سلفه بنيامين نتنياهو خلال مفاوضات تشكيل الحكومة.

وقال بينيت إنه “عندما أدرك نتانياهو أنني لم أكن أنوي السماح له بجر إسرائيل إلى انتخابات خامسة، هددني حقا. قال لي: اسمع، إذا فهمت بشكل صحيح ما تنوي فعله، فاعلم أنني سأسلط آليتي بالكامل عليك … سأرسل الطائرات بدون طيار نحوك وسنرى”.

وأوضح بينيت أن نتنياهو “كان يتحدث عن جيشه من مجموعات على الإنترنت، والموالين له في الإذاعة والتلفزيون وعلى شبكات التواصل الاجتماعي”، مضيفا: “أدركت أن كل شيء يقع على كاهلي. وأنه إذا لم أتخذ القرار، فلن تخرج الدولة من الوضع”.

وقال: “لا أريد أن أرى نتنياهو في السجن … إنها ليست صورة محترمة بحقه أو بحق مواطني هذا البلد”، في إشارة إلى محاكمته بتهمة الفساد.

وتولى نتنياهو رئاسة الحكومة لأطول فترة زمنية في تاريخ إسرائيل من عام 2009 حتى يونيو الماضي. وهو متهم بالرشوة وخيانة الأمانة والاختلاس في سلسلة من القضايا وبدأت محاكمته في مايو 2020، لكنه دفع ببراءته.

وفي الأسابيع الأخيرة، تفاوض معسكره على صفقة مع القضاء يقر بموجبها بذنبه، لكنه أعلن الاثنين عن رفضه لهذه الصفقة.

المصدر: “أ ف ب”