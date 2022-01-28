إنجلترا – علقت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي على الحفلات التي أقيمت في مقر رئاسة الوزراء “داونينج ستريت” خلال فترة الإغلاق العام، مؤكدة أن “لا أحد فوق القانون”.

وكتب ماي في رسالة نشرتها في الصحيفة المحلية لدائرتها الانتخابية: “لقد قلت سابقا أنه من الضروري أن يتبع أولئك الذين يضعون القواعد قواعدهم. لا أحد فوق القانون.. هذا مهم لضمان الدرجة اللازمة من الثقة بين الجمهور والحكومة”.

وأضافت: “مثل الكثيرين، كنت غاضبة لسماع الأمور التي حصلت في داونينغ ستريت، والتي قام بها المسؤولون عن وضع قواعد فيروس كورونا، وعدم اتباعهم القواعد بشكل صحيح”، مشيرة إلى أنه “إذا كان هناك دليل على ارتكاب مخالفات متعمدة أو مع سبق الإصرار، أتوقع أن تكون هناك مساءلة كاملة”.

وشددت على أنه “يجب على جميع العاملين في الحكومة أن يتصرفوا بأعلى المعايير التي تليق بالعمل الذي يقومون به، وهذا ينطبق على أولئك الذين يعملون في مقر داونينغ ستريت كما ينطبق على الأجزاء الأخرى من الحكومة”.

المصدر: “الإندبندنت”