روسيا تستعرض أول نموذج من درون “أوريون” مع اتصالات بالأقمار الصناعية

روسيا تستعرض أول نموذج من درون “أوريون” مع اتصالات بالأقمار الصناعية

روسيا – عرضت وزارة الدفاع الروسية، أول نموذج لطائرة بدون طيار من طراز “أوريون” مزودة باتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وذكرت الوزارة، أن الوزير شويغو تفقد مصنعا وطنيا روسيا في مدينة دوبنا بريف موسكو، متخصصا بإنتاج طائرات بدون طيار كبيرة الحجم وتعرف على منتجات هذه المؤسسة.

وأضافت الوزارة في بيانها: “عرض ممثلو شركة كرونشتاد على وزير الدفاع، النموذج الأول لطائرة أوريون الاستطلاعية –الضاربة، بدون طيار المزودة بهوائي اتصالات عبر الأقمار الصناعية”.

ونوهت الوزارة، بأن الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، تسمح بزيادة نطاق عمل الدرون بشكل كبير، بحيث يصبح من الممكن تشغيله من خارج منطقة الرؤية اللاسلكية المباشرة لمركز التحكم الأرضية.

وخلال الزيارة، عرضت الشركة على الوزير شويغو، بعض مشاريعها الواعدة، ومن بينها المنظومة الجوية غير المأهولة “سيريوس”، والدرون الراداري “Helios-RLD”، والطائرة بدون طيار عالية السرعة “غروم”.

المصدر: نوفوستي