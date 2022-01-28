ليبيا – قال مدير إدارة التطعيمات بمركز مكافحة الأمراض عبد الباسط سميو إن المتوسط اليومي لحالات الأصابة بفيروس كورونا 3 آلاف إصابة.

سميو وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” الخميس، لفت إلى أن عدد المطعمين بالجرعة الأولى بلغ مليونين و18 ألفًا، وبالجرعة الثانية 986 ألفُا، وبالجرعة التعزيزية 15 ألفًا و900 شخص.

وأكد أن الإقبال على التطعيمات في تزايد مستمر، والوصول للمناعة المجتمعية تحتاج إلى تطعيم غالبية السكان.

سميو أوضح أن معدلات الإصابة بالفيروس متقاربة في الكل المناطق، مؤكدًا أن التطعيم يخفف حدة الإصابة بالفيروس.