قبرص – أكدت قبرص، اليوم الجمعة، إنها لديها جميع المكونات لتكون شريكا موثوقا به للولايات المتحدة، في الحفاظ على الاستقرار والأمن في منطقة شرق البحر المتوسط.

وقال وزير الخارجية القبرصي يوانيس كاسوليدس، في تصريح لوكالة “أسوشيتد برس” قبيل اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة نمت “بسرعة فائقة” منذ العام 2013.

ولفت إلى أن “التحسن في العلاقات بلغ ذروته في قانون أقره الكونغرس الأمريكي في العام 2019 برفع الحظر على المعدات والخدمات الدفاعية غير الفتاكة.

وأكد أن قبرص مستعدة لمناقشة المخاوف التي قد تكون لدى أي شريك بشأن “التأثيرات الخبيثة” التي تمارسها دولة أخرى في المنطقة، مشيرا إلى أن “قبرص دولة صغيرة ذات موارد محدودة تسترشد سياستها الخارجية بالالتزام الصارم بالقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار”.

وأضاف كاسوليدس: “نسعى باستمرار إلى رفع مستوى دورنا كعنصر فاعل في الاستقرار الإقليمي، سواء كان ذلك على أساس ثنائي، والذي يشمل الحلفاء الأوروبيين، أو من خلال الآليات الثلاثية التي أثبتت جدواها مرارا”.

المصدر:AP