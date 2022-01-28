ليبيا – اعتبر عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سالم كشلاف محاولة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تشكيل لجنة موازية للهيئة التأسيسية سابقة خطيرة لم تحدث في التجارب الدستورية على مستوى العالم.

كشلاف وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري قال: إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يحاول البقاء في السلطة ويخلط أوراق المشهد السياسي والدستوري في ليبيا.

وأضاف عضو الهيئة التأسيسية أن أعضاء الهيئة رافضون لما يقوم به عقيلة صالح، معتبرين إياه اعتداء على اختصاص الهيئة التأسيسية ومخالفة صارخة للإعلان الدستوري.