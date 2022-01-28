ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة حصيلة يوم أمس الخميس بتسجيل 3320 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 14 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و141 حالة جرحة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 30.4 بالمائة، من أصل7574 عينة التي تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء727 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 390934حالة فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 22616حالة إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى5993 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 2,022,155 والمطعمين بالجرعة الثانية 987,978وجرعة تعزيزية 16,288.