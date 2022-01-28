ليبيا – تطرق تقريران إخباريان نشرهما موقع “بي آر واير” الإخباري الأميركي ونظيره “كوريا بي آي زي واير” الكوري الجنوبي لنمو سوق وسائل النقل في ليبيا.

التقريران اللذان تابعتهما وترجمتهما صحيفة المرصد، توقعا توسع هذا السوق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.1% خلال الفترة الممتدة من العام 2021 وحتى العام 2023 بهدف الوصول إلى مبيعات تزيد عن 5 ملايين ونصف المليون سيارة بحلول العام 2031.

وأضاف التقريران أن السيارات المستعملة المستوردة من كوريا الجنوبية وأوروبا والصين والولايات المتحدة تهيمن على السوق، فيما شهدت الأعوام الـ50 الماضية نمو عدد سكان المناطق الحضرية في ليبيا بوتيرة سريعة، ففي كل عام ينتقل الأفراد بشكل متزايد للمدن الكبرى حيث الخدمات والبنية التحتية الأفضل.

وتابع التقريران بالإشارة إلى أن غالبية سكان الحضر يعيشون على طول الساحل الذي يضم أكبر مدن ليبيا بما في ذلك العاصمة طرابلس، مؤكدين أن مؤشرات البنك الدولي تشير إلى أن معدل التحضر بلغ 78.75% في العام 2016 ومعدل النمو السكاني في المناطق الحضرية 1.18%.

وبين التقريران إنه وعلى الرغم من أن نظام النقل الليبي يتضمن عددًا محدودًا من الأساليب مثل الطائرات والمراكب والمركبات إلا أن الرحلات المحلية لنقل الركاب والمنتجات تتم بشكل أساسي عن طريق السيارات والشاحنات، وبدرجة أقل الحافلات ما يدفع لزيادة مبيعات الأخيرة في البلاد.

وأضاف التقريران: إن معدل النمو السنوي المركب البالغ 6.5% يعزز احتمالات ارتفاع معدل الطلب على المركبات مشيرا إلى أن “تويوتا” جاءت في المرتبة الأولى من إجمالي عدد السيارات على الطرق في ليبيا، بحصة سوقية تزيد عن 34% في العام 2020.

وتوقع التقريران زيادة مبيعات السيارات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.4% خلال الفترة الممتدة من العام 2021 وحتى العام 2031، مبينين أن زيادة التحضر وشعبية سيارات الدفع الرباعي وحظر استيراد بعض السيارات المستعملة قد تزد من استيراد المركبات الرباعية الدفع فطبيعة السوق تنافسية إلى حد ما.

وأشار التقريران إلى أن سوق سيارات الركاب في ليبيا يتميز بقدرة تنافسية عالية وموحدة، في ظل وجود الشركات المصنعة الرئيسية ومنها “هيونداي” و”جنرال موتورز” و”فولكس فاغن” و”كيا كوربوريشن” ، و”تويوتا” و”سوزوكي” و”دايملر أي جي” و”فورد” و”زت إكس أوتو” و”بي أم دبليو” وغيرها.

وأكد التقريران أن تحسن الظروف الاقتصادية وارتفاع الدخل المتاح للمستهلكين حفز قطاع السيارات لتحقيق نمو ثابت في الطلب بداية من النقل إلى النقل المريح ومن وسائل النقل المريحة إلى وسائل النقل الفاخرة والآمنة، فقد شهدت البلاد تحولًا تدريجيا في صناعة سيارات الركاب.

وبحسب التقريرين أظهرت بيانات أن ليبيا احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة للسيارات المستعملة من كوريا الجنوبية خلال العام الماضي، بعد أن تم تصدير أكثر من 400 ألف سيارة عبر ميناء إنتشون مشيران إلى البلاد هي أكبر دولة في هذا الإطار خلال السنوات الأخيرة.

ترجمة المرصد – خاص