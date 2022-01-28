بغداد – أفاد مصدر أمني عراقي، أن مطار بغداد الدولي تعرض صباح اليوم الباكر لقصف بما لا يقل عن 6 صواريخ.

وأبلغ المصدر الوكالة بأن ” الجناح المدني لمطار بغداد، تعرض لقصف صاروخي في تمام الساعة (4:30) صباحا، حيث سقطت ما لا يقل عن 6 صواريخ في منطقة المدرج ومناطق قريبة من الجانب المدني”.

وذكر المصدر ذاته أن القصف الصاروخي ألحق أضرارا “بعدد من الطائرات”، مشيرا أيضا إلى أن ” تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي، أوقف عددا من الصواريخ”.

وتداولت وسائل إعلام عراقية صورا قيل إنها لآثار القصف الصاروخي الذي تعرض له مطار بغداد الدولي، بما في ذلك إصابة إحدى الطائرات بأضرار نتيجة اختراق أحد الصواريخ لهيكلها.

كما أظهرت الصور منصة صغيرة للمدفعية الصاروخية وست قذائف إلى جانبها.

وفي وقت لاحق، أفيد بتعرض مطار العاصمة العراقية لثلاثة صواريخ، حيث تبين بعد الوصول إلى منصة الإطلاق أن ثلاثة صواريخ أخرى لم تنطلق، وقام خبراء الهندسة العسكرية في القوات الأمنية العراقية بتفكيكها.

كما ذكرت آخر المعلومات الوارد أن القذائف الصاروخية انطلقت من قضاء أبو غريب الواقع شمالي بغداد.

أكدت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية نبأ إصابة إحدى طائراتها في القصف الصاروخي الذي تعرض له صباح اليوم مطار بغداد الدولي.

من جانبه أكدت الخطوط الجوية العراقية في بيان بالخصوص إن “القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي فجر اليوم الجمعة أدى الى تضرر إحدى طائرات الشركة الخارجة عن الخدمة الجاثمة في محيط المطار”.

وطمأنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية زبائنها، مؤكدة أن رحلاتها المباشرة مستمرة.

وذكرت آخر الأنباء أن مطار العاصمة العراقية تعرض لثلاثة صواريخ وليس ستة، كما كانت ذكرت رواية أولية، وأن ثلاثة صواريخ أخرى لم تنطلق، وتبين ذلك بعد أن تم الوصول إلى منصة الإطلاق، وقام خبراء الهندسة العسكرية في القوات الأمنية العراقية بتفكيكها.

المصدر: شفق نيوز + RT