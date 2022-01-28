ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن تغيير الحكومة الحالية ليس من صلاحيات مجلس النواب، مضيفا أن من يملك حق إعفاء رئيس الحكومة هو ملتقى الحوار السياسي الذي انتخبه.

معزب وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أوضح أن إقالة أو سحب الثقة من الحكومة لا يملكها مجلس النواب منفردا، مبينًا أن الاتفاق السياسي حدد المهام المشتركة في هذا السياق لكل من البرلمان ومجلس الدولة.

وأعرب عضو مجلس الدولة عن خشيته من إقدام مجلس النواب على تشكيل حكومة موازية تعود بالبلاد للمربع الأول وتشعل فتيل الحرب في المنطقة الغربية من جديد، وفق قوله.