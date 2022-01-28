اليابان – رفض وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هياشي مجددا الإجابة على سؤال لصحفيين حول توقعات السلطات اليابانية فيما يتعلق بالتطور المحتمل للوضع حول أوكرانيا.

وشدد رئيس الدبلوماسية اليابانية، في معرض رده على طلب من صحفي للتعليق على أنباء كانت أفادت بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، عن تحضيرات “لغزو وشيك” للقوات الروسية لأوكرانيا، على “أن السؤال متى يمكن لروسيا غزو أوكرانيا يعد افتراضيا، ونود الامتناع عن الإجابة على الأسئلة الافتراضية”.

وكان البيت الأبيض قد نفى في وقت لاحق مثل هذه التقارير الإعلامية، بينما رفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بالقيام “بأعمال عدوانية”، قائلة إنها لا تهدد أحدا ولن تهاجم أحدا، وإن التصريحات حول “العدوان الروسي” تستخدم كذريعة لنشر المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن التصريحات الغربية حول “العدوان الروسي” وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده، مثيرة للضحك وخطيرة في نفس الوقت.

وأعربت في ذات الوقت كييف والدول الغربية مؤخرا عن قلقها بشأن الزيادة المزعومة في “الأعمال العدوانية” من جانب روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا، في حين صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقا لتقديراتها الخاصة، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يهدد أي أحد ولا يجب أن يقلق أي أحد.

المصدر: نوفوستي