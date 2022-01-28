مصر – انتقدت العديد من وسائل الإعلام المصرية فوز طارق حامدي البطل الأولمبي السعودي في الكاراتيه بجائزة أفضل رياضي في حفل توزيع جوائز joy awards بموسم الرياض على حساب المصري محمد صلاح.

ويأتي فوز طارق حامدي بالجائزة بعد أن حصد فضية الكاراتيه بفئة وزن +75 كيلوغراما خلال أولمبياد طوكيو في أغسطس الماضي، وهي الميدالية الفضية الثانية للسعودية في تاريخ مشاركاتها في الأولمبياد، بعد فضية العداء هادي صوعان في سباق 400 متر حواجز في ألعاب سيدني 2000.

وتفوق حامدي في جائزة “joy awards” على ثلاثة لاعبين كرة قدم كانوا مرشحين معه لنيل الجائزة، هم: المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والسوري عمر السومة هداف الأهلي السعودي والسعودي سالم الدوسري نجم الهلال السعودي.

واعتبرت العديد من وسائل الإعلام المصرية أن صلاح كان يستحق الجائزة أكثر، نظرا لتصدره ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز والعروض القوية التي يقدمها مع “الريدز”.

المصدر: وكالات