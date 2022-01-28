وفد من القرم الروسية يبحث في دبي الصادرات الغذائية للدول العربية

وفد من القرم الروسية يبحث في دبي الصادرات الغذائية للدول العربية

الإمارات العربية – استعرض وفد من شبه جزيرة القرم الروسية في الإمارات خلال أعمال المنتدى الروسي العربي “روسيا – العالم العربي: فرص جديدة في واقع جديد”، الإمكانيات التصديرية المتوفرة لدى القرم.

ويقام المنتدى على هامش فعاليات “إكسبو دبي”، حيث عرض خلاله إيغور بولنشيكي المدير العام لشركة “MPK Skvortsovo” وميخائيل جاناجا رئيس شركة “Krasnogvardeysky elevator” أكبر شركة للحبوب في شبه الجزيرة، قدرات الشركتين على توفير المواد الغذائية للمستوردين في الدول العربية.

وأعلن المجمع الصناعي الزراعي في شبه الجزيرة عن جاهزيته لتزويد الدول العربية بـ300 ألف طن من اللحوم الحلال، و20 ألف طن من علف الحيوانات، و15 ألف طن من الحبوب والبقوليات، و5000 طن من عصير التفاح وأكثر من 10000 طن من التفاح.

وتضمن المنتدى عقد اجتماعات عمل ثنائية بين ممثلين عن روسيا و22 دولة عربية في الأجنحة الوطنية لروسيا ومصر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت والسودان والمغرب وسوريا وعمان.

وفي عام 2021، صدرت القرم منتجات بقيمة 17.2 مليون دولار بواقع 143.3 في المئة من القيمة السنوية المخطط لها.

وأكد غيورغي مرادوف نائب رئيس مجلس وزراء القرم أن شبه الجزيرة تعد أقرب منطقة روسية من بلدان العالم العربي بما فيها الإمارات.

وشدد مرادوف على استعداد القرم للاستفادة من قرب العالم العربي جغرافيا، ورفع مستوى الشراكة معه.

وقالت وزيرة المالية في جمهورية القرم إيرينا كيفيكو في تصريح لـRT إنه خلال المعرض تمت دعوة المستثمرين العرب للاستثمار في القرم، مشيرة لنظام ضرائب تفضيلي يهدف لجذب المستثمرين إلى شبه الجزيرة.

المصدر: RT + وكالات