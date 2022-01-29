أنقرة – قضى أطفال سوريون وعراقيون يتعالجون في تركيا، الجمعة، أوقاتا ممتعة داخل حديقة الحيوانات المفترسة الأولى والوحيدة في أنقرة “Aslan Parkour”.

وتشرف جمعية الهلال الأحمر التركي على نقل أطفال مصابين في الحرب بسوريا والعراق للعلاج في تركيا بتنسيق من جميعة “AHMİMDER” المهتمة بالأبرياء الصغار.

وبعد الانتهاء من علاج هؤلاء الأطفال الذي يعانون من إصابات وحروق كبيرة في أجسامهم، تقوم فرق الهلال الأحمر التركي بإيصالهم إلى أسرهم.

وفي إطار إعادة التأهيل ورفع المعنويات، نقل مسؤولو “AHMİMDER”، مجموعة من الأطفال إلى حديقة الحيوانات المفترسة في أنقرة.

واستمتع الأطفال بمشاهدة الأسود التي كانت تركض فوق الثلوج، ثم قاموا بمداعبة صغارها، وبعد ذلك زاروا أقسام الطيور والقردة.

في حديث للأناضول، قال أمين عام الجمعية المنسقة جليل أقبينار، إن مساعداتهم تشمل الأطفال المتضررين من الحرب في إفريقيا وسوريا والعراق.

وأشار أقبينار إلى أن الأنشطة التي تقوم بها الجمعية تتعلق بتلبية احتياجات هؤلاء الأطفال من حيث الصحة والغذاء.

ويمكن للعائلات التي لديها أطفال متضررون من الحرب تقديم طلب إلى الجمعية عبر موقعها الإلكتروني “http://www.ahmimder.org/”.

ومن يريد المساهمة في علاج الأطفال يمكنه أيضا التواصل مع المسؤولين في “AHMİMDER” عبر الموقع ذاته.

الأناضول