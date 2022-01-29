ألمانيا – أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، الجمعة، انكماش الناتج المحلي لألمانيا بنسبة 0.7 بالمئة في الربع الأخير من عام 2021، على أساس سنوي، بعد نمو 1.7 بالمئة في الربع الثالث من نفس العام.

وجاء انكماش اقتصاد ألمانيا في الربع الرابع 2021 في نطاق توقعات البنك المركزي الألماني صدرت الإثنين، بانكماش بين 0.5 بالمئة و1 بالمئة.

وأرجع المركزي الألماني في حينه الانكماش أكبر اقتصاد في أوروبا إلى “القيود المفروضة في إطار مكافحة الموجة الجديدة لفيروس كورونا، التي أثرت بشكل ملحوظ في النشاط الاقتصادي”.

ولفت المركزي في تقرير إلى أن “عوامل مثل اختناقات التوريد ونقص المواد عرقلت الإنعاش الاقتصادي”.

وقال مكتب الاحصاء الاتحادي الألماني، الجمعة، أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد سجل نموا بنسبة 2.8 بالمئة في كامل 2021، بعد انكماش بنسبة 4.6 بالمئة في 2020 جراء تداعيات جائحة كورونا.

الأناضول