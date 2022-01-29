اليمن – أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، تخصيص 20 مليون دولار لإغاثة النازحين في اليمن، الذين تجاوز عددهم بفعل الصراع المستمر، 4 ملايين شخص.

وقال مارتن غريفيث وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إنه تم تخصيص “20 مليون دولار استجابة عاجلة لاحتياجات النزوح الجديد في اليمن”.

وأضاف، عبر حسابه على تويتر: “زادت الأعمال العدائية المتجددة الاحتياجات الإنسانية وشردت أكثر من 65 ألف شخص”.

وسيسهم المبلغ المخصص، بحسب المسؤول الأممي، في مساعدة 270 ألف شخص، بما في ذلك النازحون حديثا ومضيفوهم، دون تفاصيل أخرى.

وبحسب إحصائية أعلنتها الأمم المتحدة قبل نحو أسبوع، ارتفع عدد النازحين جراء الصراع في اليمن إلى 4 ملايين و200 ألف شخص.

ومؤخرا، ناشدت الحكومة اليمنية المنظمات الأممية والدولية، إغاثة العديد من النازحين الذين يواجهون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة.

وارتفعت في الأسابيع الأخيرة، حدة التصعيد بين القوات الحكومية المسنودة من التحالف العربي (بقيادة السعودية) من جهة، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى، الأمر الذي زاد عدد النازحين بالبلاد.

وحتى نهاية عام 2021، أسفرت حرب اليمن المستمرة منذ نحو 7 سنوات، عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة.

وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات.

الأناضول