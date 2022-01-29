فرنسا – أظهرت بيانات رسمية، امس نمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 7 بالمئة في 2021، فيما يعكس تعاف قوي لثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، من انكماش بنسبة 8 بالمئة في 2020.

وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي إن إجمالي الناتج المحلي للبلاد نما بنسبة 0.7 بالمئة في الربع الأخير من عام 2021، على أساس سنوي، متجاوزا توقعات المحللين بنمو 0.5 بالمئة.

ويأتي النمو القوي للاقتصاد الفرنسي أكثر من اقتصاد الجارة ألمانيا الذي أظهر نموا أقل بنسبة 2.8 بالمئة، في وقت تواجه الاقتصادات الكبرى في أوروبا موجة من الإصابات بسلالة أوميكرون، وإرباكا في سلاسل الإمداد.

الأناضول