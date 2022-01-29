ليبيا – انتقد عضو مجلس النواب علي التكبالي إدارة الأزمات في ليبيا والتعامل معها وخاصة أزمة طرح الأحمال التي وصفها بمشكلة الكهرباء المفقودة.

التكبالي قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” إن ‏”المصريون يستشرفون المستقبل ويعملون على الانتهاء من بناء محطتي توليد كهرباء هذه السنة.”

وتابع “وخوتنا منذ ألف سنة، يمنوننا بانتهاء الأزمة التي تتفاقم كل سنة، نسينا مشكلة الكهرباء المفقودة، ونريد أن نعرف مصير الأموال المرصودة”.

وفي سياق ليس ببعيد ألقى نائب محافظ ليبيا المركزي علي الحبري بقاعة فندق دار السلام بمدينة طبرق محاضرة بعنوان “السياسة النقدية الواقع والتحديات”.