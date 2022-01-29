السعودية – أكد نايف عبد الله المسيحل نائب وزير الطاقة السعودي للتخطيط، امس إن العالم يحتاج إلى نمو الاستثمار في مشروعات النفط والغاز الطبيعي بمعدل 5 بالمئة سنويا، لتلبية الطلب المتوقع على المدى القصير حتى 2025.

ونقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية عن المسيحل قوله، خلال منتدى الاستثمار لليابان ومجلس التعاون الخليجي، إنه دون هذه الاستثمارات فمن المحتمل أن تشهد سوق النفط المزيد من التقلبات.

وذكر أن الاستثمارات العالمية في مشروعات إنتاج النفط والغاز، تراجعت خلال العامين الماضيين بنسبة 30 بالمئة.

وتوقع المسؤول السعودي تعافي الطلب على النفط عالميا وعودته إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا، خلال العام الجاري.

كما توقع نمو الطلب العالمي الأساسي على الطاقة 28 بالمئة بحلول 2045، بفضل التعافي والنمو الاقتصادي بشكل أساسي.

والأربعاء، وصلت أسعار النفط إلى 90 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى في 7 سنوات نتيجة نقص المعروض وتزايد التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا.

والسعودية ثالث أكبر منتج للنفط في العالم وأكبر مصدر، وضمن تحالف “أوبك +” الذي خفض الإنتاج بمعدل تاريخي بالتزامن مع تفشي كورونا وانخفاض الأسعار.

الأناضول