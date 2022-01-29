روسيا – أوضح أندريه كليموف رئيس لجنة حماية سيادة الدولة الروسية بمجلس الاتحاد، إن بريطانيا تتخيل نفسها إمبراطورية، لكنها في الواقع مساعدة للولايات المتحدة في سياستها ضد روسيا.

وأضاف كليموف: “ما زالت بريطانيا تعتبر نفسها إمبراطورية عالمية، لكنها تعمل منذ فترة طويلة كمساعد كبير لواشنطن في ألاعيبها ضد موسكو وأوروبا القارية”.

ووفقا له، أما عدا ذلك، فليس إلا “نتيجة لهذه السياسة التي تشكل خطورة على السلام.

خلال الأسبوع المقبل، يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون القيام بزيارة إلى أوروبا، وإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الوضع في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي