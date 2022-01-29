ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي الصول، إن تغيير الحكومة حسم، وأن باب الترشح لمنصب رئيس الحكومة سيفتح خلال الأسبوع الجاري.

الصول وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أضاف أن الفترة التي يكلف بها رئيس الحكومة تتعلق بتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات ورفع القوة القاهرة التي حالت دون إجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي.

وأشار الصول إلى أن الأمر يجب أن يكون وفق خطة زمنية محددة ومحكمة، وكذلك يحدد المسار الذي سيتم الذهاب إليه، وما إن كانت الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية، أو حتى الاستفتاء على مشروع الدستور.

وشدد على أن جميع المسارات تتوقف على المسارات الأمنية والعمل الجدي على مسار المصالحة الوطنية.