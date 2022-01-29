العراق – عالجت مدفعية اللواء 12 بالحشد الشعبي العراقي، أهدافا لفلول “داعش” الإرهابي في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

واحبطت قوة من الحشد الشعبي، مساء الجمعة، محاولة لـ”داعش” التسلل للقضاء، وأشارت إلى أن “قوة من اللواء 12 في الحشد تمكنت من رصد محاولة عناصر “داعش” باستغلال البساتين الكثيفة للتسلل الى منطقة تل طاسة التابعة لناحية المشاهدة في قضاء الطارمية، وجرى معالجة تحركهم نحو القطعات الأمنية باستخدام قذائف الهاون”.

وأظهر مقطع فيديو، محاولة مجموعة من عناصر “داعش” التسلل إلى نقاط اللواء 12 بالحشد الشعبي في قضاء الطارمية، قبل أن يتم التصدي لهم.

ويقدر عدد “الدواعش” الذين حاولوا التسلل بـ13 عنصرا بينهم انتحارية، حيث اقتربوا بمسافة 700 متر من منطقة تمركز القوات.

وقامت قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي بالتصدي لهم، مما أجبرهم على الفرار خائبين مندحرين.

المصدر: RT + وكالات