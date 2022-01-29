ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي السبت إن تغيير الحكومة أصبح أمرا محسوما لإجراء الانتخابات؛ لأنها هي المعرقلة لذلك.

العرفي أشار في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إلى أن عددا كبيرا من وزراء الحكومة في السجن، متوقعا استدعاء المزيد من الوزراء والوكلاء للتحقيق.

وأشار إلى أن حكومة الدبيبة أصبحت حكومة فساد، والجميع متفق على ضرورة تغييرها، مبيناً أن هذه الحكومة لم تسر بالليبيين نحو الانتخابات، ولا نحو حل الأزمة، حسب تعبيره.

كما لفت إلى أن الحكومة صرفت 86 مليار دينار دون رؤية شيء على أرض الواقع، قائلا:”الدبيبة طبق كلمة غسان سلامة كل يوم يولد مليونير جديد في ليبيا”.