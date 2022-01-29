روسيا – أوعز الرئيس فلاديمير بوتين للحكومة الروسية، بأن تقوم قبل حلول 1 مايو بدراسة موضوع تسجيل المشردين ودفع معاشات تقاعدية لهم وتقديم المساعدة الطبية.

وجاء في التكليف الرئاسي الذي نشر على موقع الكرملين: “ينبغي على الحكومة الروسية، بالتعاون مع هيئات السلطة التنفيذية لكيانات روسيا الاتحادية، إعداد وتقديم مقترحات حول تحسين آليات تسجيل الأشخاص الذين ليس لديهم مكان إقامة ثابت، وتنفيذ حقوق هؤلاء الأشخاص في الحصول على معاشات تقاعدية والحماية الصحية والرعاية الطبية في مكان التواجد وحول تدابير الدعم الإضافية للمنظمات غير الربحية التي تقدم الدعم الاجتماعي والمساعدة الطبية للأشخاص الذين ليس لديهم مكان إقامة ثابت”.

وحدد رئيس الدولة، الموعد النهائي لتنفذ هذا التكليف – 1 مايو، والشخص المسؤول عن تنفيذه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين والسلطات الإقليمية.

المصدر: نوفوستي