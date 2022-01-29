ليبيا – رأى المحلل السياسي كامل المرعاش أن الخطط التي تتحدث عنها المسؤولة الأممية ستيفاني وليامز، عيارة عن سلسلة من الخطط صممت لتمديد الأزمة وإدارتها بإتقان.

المرعاش قال في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إنه رغم السيناريوهات الأممية الأمريكية المختلفة بشأن الأزمة الليبية، إلا أنها تتفق جميعًا في إدارتها، من خلال اللعب والضغط على جميع الأطراف الليبية المتصارعة.

وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي الذي لم يسم ستيفاني وليامز مبعوثة أممية وإنما مستشارة فقط، منقسم بشدة حول الملف الليبي، مؤكدًا أن أي خطة أو محاولة من قبل المبعوثة الأممية ستواجه بالفشل في مجلس الأمن الدولي.

وعبر عن اعتقاده بتعثر مجلس الأمن في الوصول إلى توافق في أي شيء حول ليبيا، ما يعني أن وليامز ستبقى مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة، وهو ما سيضعف فرص حلول سريعة للأزمة الليبية.

كما اعتبر أن عدم التوافق داخل مجلس الأمن يفسر تعدد خطط وسيناريوهات وليامز للأزمة الليبية وإدارتها أمريكيا لأطول فترة ممكنة.