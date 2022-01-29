فيينا – عاودت أسعار النفط الخام ارتفاعها، امس بعد أن أغلقت على انخفاض في الجلسة السابقة، مغلبة مخاوف نقص إمدادات جراء التوتر في أوكرانيا والشرق الأوسط على تصريحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع الفائدة.

وبحلول الساعة 9:43(ت.غ)، جرى تداول عقود خام برنت القياسي، تسليم أبريل/نيسان، عند 88.5 دولار للبرميل، مرتفعا 33 سنتا أو بنسبة 0.37 بالمئة.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو بنسبة 0.43 بالمئة، إلى 86.98 دولار للبرميل.

ويتجه الخامان القياسيان مكاسب أسبوعية بأكثر من 2 بالمئة لمزيج برنت، وأكثر من 5 بالمئة للخام الأمريكي.

ومعظم الأسبوع، راوحت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في سبع سنوات، والخميس تجاوز برنت 90 دولار للبرميل لأول مرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014، قبل أن يتخلى عن مكاسبه بفعل عمليات بيع لجني أرباح.

وتتلقى أسعار الخام دعما من تزايد مخاوف نقص الإمدادات مع تصاعد التوتر بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا وتهديدات غربية بفرض عقوبات قاسية على موسكو أحد أكبر منتجي ومصدري النفط والغاز في العالم.

كما تتزايد المخاوف من نقص الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط، جراء تهديدات الحوثيين بتوجيه المزيد من الهجمات على السعودية والإمارات.

والخميس، حذرت الولايات المتحدة رعاياها من السفر إلى الإمارات مع تزايد التهديد بتعرضها لضربات بصواريخ وطائرات مسيرة.

وتجاهلت الأسواق قفزة في الدولار الامريكي لأعلى مستوى في أسابيع إثر تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي (البنك المركزي)، الأربعاء، والتي رجحت بدء البنك برفع أسعار الفائدة اعتبارا من مارس/آذار، وبوتيرة أسرع مما كان متوقعا.

ارتفاع الدولار يزيد كلفة شراء النفط، على حاملي العملات الأخرى.

ويجري تداول معظم السلع الأولية، ومنها النفط، بالعملة الأمريكية.

الأناضول