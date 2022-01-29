الأرجنتين – أعلنت بوينس آيرس استعدادها لاستئناف المفاوضات مع موسكو لبناء محطة كهرذرية في الأرجنتين، بعد اتفاق تسوية ديون بوينس آيرس أمام صندوق النقد الدولي.

وقال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز في مقابلة صحفية قبل زيارته موسكو في الـ3 فبراير المقبل: “العديد من مشاريع البنية التحتية كانت تنتظر هذا الاتفاق، لأنها بحاجة لتمويل خارجي، وبينها محطات الطاقة الكهرومائية والكهرذرية”.

وأضاف: “بالطبع سيكون هذا موضوع نقاش ومفاوضات حول آفاق المشروع”.

وأبرمت روسيا والأرجنتين عام 2015 مذكرة تفاهم لبناء الجانب الروسي مفاعلا جديدا باستطاعة 1200 ميغاواط في محطة الطاقة الكهروذرية “أتوتشا” بالأرجنتين.

ووقع البلدان عام 2018 اتفاقية بقيمة 250 مليون دولار لاستخراج وإنتاج اليورانيوم على الأراضي الأرجنتينية.

المصدر: “تاس”