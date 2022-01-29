الكاميرون – تتجه الأنظار اليوم السبت إلى ملعب “رومدي أدجيا” في مدينة غاروا الكاميرونية، الذي سيكون مسرحا لمباراة منتخبي تونس وبوركينا فاسو ضمن الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ منذر الكبير مدرب المنتخب التونسي المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية:

يذكر أن الفائز في هذه المباراة سيواجه في نصف النهائي الفائز من مواجهة السنغال وغينيا الاستوائية والتي ستقام غدا الأحد.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

المصدر: RT