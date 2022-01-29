تقرير: تزايد سرقة الكابلات من محطات تزويد سيارات “تسلا” بالكهرباء في الصين

تقرير: تزايد سرقة الكابلات من محطات تزويد سيارات “تسلا” بالكهرباء في الصين

الصين – أشار تقرير صيني إلى تزايد حالات سرقة الكابلات النحاسية من محطات تزود سيارات “تسلا” الأمريكية بالكهرباء في الصين.

وأوضح موقع My drivers الصيني اليوم الخميس إلى أن ثمن النحاس في السوق الصينية يبلغ نحو 70 يوان (نحو 11 دولارا) للكيلوغرام.

وأشار الموقع إلى أن كلفة إنتاج محطة تزود واحدة لـ”تسلا” تقدر بنحو 100 ألف يوان (15.7 ألف دولار).

وأنتج في شنغهاي الصينية عام 2022 وفقا للبيانات الرسمية 250 ألف سيارة “تسلا” كهربائية، وكان من المفترض أن يرتفع هذا المؤشر عام 2021 إلى 450 ألف سيارة.

المصدر: “تاس”