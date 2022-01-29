ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن جلسة مجلس الامن بخصوص ليبيا وغيرها من الاجتماعات ستنضم لما جرى من قبل ولن ينتج منه شيء، مشيراً إلى أن من يرى أن الحل في يد الأمم المتحدة يعتبر واهم فالحل باتفاق الليبيين واعلاء مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية وحل الازمة بينهم.

حويلي لفت خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه في ملتقى الحوار السياسي والنقاش على القاعدة الدستورية في الايام الاخيرة كان على وشك الوصول لاتفاق ومجرد آلية اتخاذ القرار بكيفية الاتفاق على مجموعة من الخيارات.

وتابع: “للأسف البعثة ضيعت الفرصة على ملتقى الحوار السياسي الليبي والفترة الاخيرة التي كانت بها ستيفاني كنا نرى انها ذهبت بخطة ممكن أن نصل بها لحل وطالب ملتقى الحوار السياسي مجلس الامن الدولي بتمديد للسيدة ستيفاني 8 اشهر لتنهي العملية السياسية ولكن خلافات داخل مجلس الامن الدولي هي التي اربكت المشهد وأتوا بالمبعوث الذي قتل ملتقى الحوار السياسي، هم يتحدثون حالياً عن خارطة الطريق التي قامت بها البعثة ويطالبون بتنفيذه هم من يطلبون بخارطة طريق، المبعوث السابق كوبيتش على حسب نص خارطة الطريق في حال دعوة اكثر من 25 عضو من ملتقى الحوار السياسي، يلبي الطلب ويدعو الحوار السياسي”.

ورأى أن ستيفاني وليامز وامريكا والطرف الآخر روسيا وهذا الخلاف الموجود في مجلس الامن بين روسيا وامريكا يؤثر سلباً على الوضع السياسي في ليبيا، معتبراً أن الخيارات التي تتمسك بها ستيفاني وليامز قريبة بعض الشيء لرأي وطني واعطت فرصة لكن روسيا تريد فقط تواجد مرشحها وفرصة ليكون لها موضع قدم قريبة من السواحل الأوروبية بحسب تعبيره.

كما أضاف: “البعثة سيئة في ادارتها للمشهد الليبي وبعض موظفيها يتبعون مخابرات دول إقليمية تتدخل في الشأن الليبي بشكل سلبي، هي الغت ومنعت التوافق بين المجلسين ولو البعثة اشتغلت على عملية التوافق وتقريب وجهات النظر بين المجلسين لكانت الامور سلسة، البعثة حتى في تصرفات مجلس النواب اراها تتماهى مع أي قرارات يصدرها مجلس النواب بالرغم انها مخالفة لقرارات مجلس الامن الدولي والشريك الذي ينافس مجلس النواب ردة الفعل تأتي متأخرة دائماً وهذه الاسباب جعلت البوصلة تخرج من يد البعثة، من المبعوث الرابع اصبحت البعثة غير مهنية بمعنى الكلمة”.

وتساءل قائلاً: “لماذا لا نعقد جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة ونعطي حلول مشتركة للتصويت عليها. عندما قرر ملتقى الحوار السياسي انتخابات نوفمبر 20/20 تكون في ديسمبر، بدون حل ازمة الاشكالية وظهر علينا رئيس المفوضية وقال اذا وصلتني القوانين والقاعدة الدستورية نهاية يونيو سنجري انتخابات ولكنها تأخرت ما بقي عن يونيو 5 اشهر ولا اعتقد ان القوة القاهرة التي تحدث عنها السائح انتهت”.

وأوضح أن الاسباب الجوهرية التي منعت الانتخابات هي السجل الانتخابي والقوانين المعيبة أما الوضع الامني والانقسام العسكري لم يحل فيها أي نقطة ومجلس النواب ما يقوم به لجنة خارطة الطريق لا يهتم بها أحد لا اعضاء ولا رئاسة مجلس النواب، لافتاً إلى أنه كان يتوقع خلال الجلسة الماضية البدء بالحديث عن تقرير لجنة خارطة الطريق ماذا انجزت لكن للأسف رئيس اللجنة قال كلام مبهم وفقاً لقوله.

حويلي اختتم حديثه مؤكداً أنه تم اضاعة فرصة كبيرة في 2018 عندما كان مجلس الامن في توافق كبير كانت تصدر قرارات بدعم السراج وحكومته بالاسم ولكن لن تتكرر وحالياً الانقسام حاد والحل انتخابات برلمانية وينتهي المجلسين، مشيراً إلى أن مجلس النواب يرفض هذا الطرح.