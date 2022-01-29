إثيوبيا – أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اليوم السبت، عن زيارة قام بها إلى الإمارات العربية ‏المتحدة، التقى خلالها ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وعلى حسابه في “تويتر”، نشر ‏مكتب أبي أحمد صورا من زيارته للإمارات، واستقبال الشيخ محمد بن زايد له، معلقا: “سافر رئيس الوزراء أبي أحمد والوفد المرافق له إلى أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، في زيارة عمل رسمية، والتقى رئيس مجلس الوزراء بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

في حين قال آبي أحمد، عبر حسابه في “تويتر”: “أوجه تقديري العظيم لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ترحيبه الحار الذي لقيته مع وفدي”

وأضاف: “لقد ناقشنا القضايا الثنائية والإقليمية وكذلك بحثنا سبل تعزيز العلاقات بيننا”.

المصدر: RT