السعودية – تحدثت الإعلامية المصرية بوسي شلبي زوجة الفنان الراحل محمود عبد العزيز مع الممثل العالمي جون ترافولتا خلال حفل توزيع جوائز Joy Awards الذي أقيم مساء الخميس في السعودية.

في البداية تحدثت بوسي باللغة الإنجليزية لترحب بجون ترافولتا، و بعدها تحدثت بالعربية قائلة: “أنت أيام شبابي الحلوة كلها يا ترافولتا، شفتوا ترافولتا شفتوا القمر” ثم طالبت الفنان أشرف زكي بدعوته إلى المهرجانات المصرية.

وأقيم حفل توزيع جوائز Joy Awards ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك للاحتفاء بصناعة الترفيه في العالم العربي، وبحضور أبرز النجوم العرب والعالميين.

وخلال الاحتفالية تم تكريم ومنح جوائز لعدد كبير من النجوم في مجالات الموسيقى والدراما والسينما والرياضة والمؤثرين، الذين تفاعل الجمهور مع إنجازاتهم خلال العام الماضي.

المصدر: في الفن